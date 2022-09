Oltre alle zucchine romanesche | si possono utilizzare anche peperoni e cipolle per trasformare questo contorno in un piatto unico

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 settembre 2022) INGREDIENTI X 4: 2rossi tagliati a strisce spesse1 cm 2bitagliate ad anelli spessi 1 cm 2tagliate a strisce spesse circa 6 mm 1 melanzana tagliata a rondelle spesse circa 6 mm 1 cucchiaio di sale marino 125 ml di olio extravergine d’oliva 220 g di pangrattato per panatura. Per la panatura da 8 a 10 fette di pane casereccio secco spezzato in piccoli pezzi 2 cucchiaini di origano essiccato o di foglie tritate di prezzemolo liscio fresco 2 cucchiai di pecorino romano, parmigiano reggiano o grana padano grattugiato Verdure gratinate al forno. Ricetta e foto tratte da “Il sapore di Roma” di Katie Parla e Kristina Gill (Guido Tommasi Editore). Per preparare la panatura. Scaldate il forno a 120°C. Distribuite i pezzi di pane secco su una teglia e cuoceteli in forno per 15-20 ...