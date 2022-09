Mucca attacca i corridori! Panico al Tour de La Paz

sportmediaset : Panico al 'Tour de La Paz': mucca attacca i ciclisti VIDEO #MUCCA #TOURDELAPAZ - MargaritaJaen : RT @sportmediaset: Panico al 'Tour de La Paz': mucca attacca i ciclisti VIDEO #MUCCA #TOURDELAPAZ - Fprime86 : RT @sportmediaset: Panico al 'Tour de La Paz': mucca attacca i ciclisti VIDEO #MUCCA #TOURDELAPAZ - LorenzoPuliga : RT @sportmediaset: Panico al 'Tour de La Paz': mucca attacca i ciclisti VIDEO #MUCCA #TOURDELAPAZ - sportmediaset : Panico al 'Tour de La Paz': mucca attacca i ciclisti VIDEO #MUCCA #TOURDELAPAZ -

Sport Mediaset

Capita anche questo al Tour de La Paz, in Bolivia. Unai corridori, costretti a fare improvvisamente ...Appendino: "Non si è ricandidata a sindaca per paura di perdere" Redazione - Settembre 1, ... dopo le piogge strade inondate di fango Redazione - Agosto 31, 2022 Torinoattraversa ... Panico al "Tour de La Paz": mucca attacca i ciclisti - Sportmediaset Scene incredibili durante la corsa: l'animale si è scagliato contro gli atleti e i mezzi al seguito Attimi di panico durante il "Tour de La Paz ", in Bolivia. Una mucca "impazzita" ha provocato l'inte ...La nuova campagna elettorale e comunicata del Partito Democratico, come facilmente intuibile, ha scatenato ironia e meme in giro per i social ...