Missione Artemis I: la diretta del lancio su Focus (Di sabato 3 settembre 2022) Artemis Oggi, dalle ore 20.00, Focus racconta in diretta il lancio del vettore SLS (Space Launch System) e della navicella ORION della NASA, dal Kennedy Space Center LC-39B di Merrit Island, in Florida. L’ultimo vero volo dell’Agenzia spaziale USA risale al 21 luglio 2011, con la Missione finale dello Shuttle. Nello speciale, condotto dalla giornalista di TGCom24 Carolina Sardelli, un parterre di esperti e Luigi Bignami, in collegamento da Bari, sono chiamati a dare conto del futuro delle missioni Artemis, il cui scopo è riportare l’uomo sulla Luna entro il 2025 e su Marte entro il 2033. La giornata dedicata di Focus inizia, quindi, alle ore 16.00 con: Segreti astronomici – La Luna Un viaggio astronomico alle origini del nostro satellite: quando e come si è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 settembre 2022)Oggi, dalle ore 20.00,racconta inildel vettore SLS (Space Launch System) e della navicella ORION della NASA, dal Kennedy Space Center LC-39B di Merrit Island, in Florida. L’ultimo vero volo dell’Agenzia spaziale USA risale al 21 luglio 2011, con lafinale dello Shuttle. Nello speciale, condotto dalla giornalista di TGCom24 Carolina Sardelli, un parterre di esperti e Luigi Bignami, in collegamento da Bari, sono chiamati a dare conto del futuro delle missioni, il cui scopo è riportare l’uomo sulla Luna entro il 2025 e su Marte entro il 2033. La giornata dedicata diinizia, quindi, alle ore 16.00 con: Segreti astronomici – La Luna Un viaggio astronomico alle origini del nostro satellite: quando e come si è ...

andreabettini : Ufficiale: secondo rinvio per il lancio della missione #Artemis 1 verso la Luna - andreabettini : Fra un paio d'ore sapremo come la NASA intende procedere con la missione #Artemis 1 verso la Luna. Probabile un rin… - riccardo_fra : Due anni fa ho avuto l’onore di firmare per il mio Paese la nostra partecipazione al programma #Artemis, la mission… - GaleazzoLorenzo : RT @ultimenotizie: La #Nasa ha deciso di annullare anche il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 diretta alla #Luna a causa… - CorriereLOGIN : #Artemis1 : cancellato anche il secondo tentativo, dopo quello rimandato lo scorso lunedì I tecnici della @NASA ave… -