Milinkovic-Savic: ««Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità» 

Sergej Milinkovic-Savic è il protagonista del match program di Lazio-Napoli. Le parole del centrocampista serbo Prima di scendere in campo per Lazio-Napoli Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club Sulla Sampdoria «Che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l'ultimo minuto». Su Lazio-Napoli «Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria». Tre assist e nessun gol «In questa stagione sono partito con gli assist ...

