Mbappé, un parco auto di lusso ma niente patente: «Ho sempre avuto autisti, non ho bisogno di guidare» (Di sabato 3 settembre 2022) Il Foglio Sportivo dedica un pezzo ai calciatori senza patente. Ce ne sono diversi, anche Mario Rui. Ma è incredibile il caso del gioiello del Psg, Kylian Mbappè. Ha un garage pieno di auto di lusso, ma non le sa guidare e delega tutto ad un autista. “Un parco auto da invidia: ci sono, nuove di concessionario, una Ferrari 488 Pista (valore più di mezzo milione), un paio di Audi (una R8 da 562 cavalli e una RS7) una Range Rover, una Mercedes Classe V e, udite udite, qualche veicolo più accessibile: una Touareg, una Tiguan e un Multi Van marchiati Volkswagen. Sono queste ultime quelle che macinano qualche chilometro. Naturalmente con al volante l’autista messo a disposizione dal Psg, l’omino ogni giorno chiamato a gestire i trasferimenti dell’assistito. L’attaccante francese ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il Foglio Sportivo dedica un pezzo ai calciatori senza. Ce ne sono diversi, anche Mario Rui. Ma è incredibile il caso del gioiello del Psg, Kylian Mbappè. Ha un garage pieno didi, ma non le sae delega tutto ad un autista. “Unda invidia: ci sono, nuove di concessionario, una Ferrari 488 Pista (valore più di mezzo milione), un paio di Audi (una R8 da 562 cavalli e una RS7) una Range Rover, una Mercedes Classe V e, udite udite, qualche veicolo più accessibile: una Touareg, una Tiguan e un Multi Van marchiati Volkswagen. Sono queste ultime quelle che macinano qualche chilometro. Naturalmente con al volante l’autista messo a disposizione dal Psg, l’omino ogni giorno chiamato a gestire i trasferimenti dell’assistito. L’attaccante francese ha ...

