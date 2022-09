LIVE Musetti-Ivashka, US Open 2022 in DIRETTA: la classe contro la potenza, in palio gli ottavi (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I confronti tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka – La sconfitta di Lorenzo Musetti e Hugo Gaston in doppio – La vittoria dell’azzurro contro Gijs Brouwer per il terzo turno Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile US Open 2022: secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. In palio gli ottavi di finale contro il connazionale testa di serie #11 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI confronti tra Lorenzoe Ilya– La sconfitta di Lorenzoe Hugo Gaston in doppio – La vittoria dell’azzurroGijs Brouwer per il terzo turno Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Lorenzoe Ilya, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile US: secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Inglidi finaleil connazionale testa di serie #11 ...

Lea_Malika : #USOpen #Pick #Live: Lorenzo Musetti -163 ??? #Twitter #Apuestas #GamblingTwitter - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 4-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 1-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 6-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… - zazoomblog : LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 0-1 US Open 2022 in DIRETTA: l’olandese tiene il servizio nel quarto set -… -