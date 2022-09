LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 La Red Bull era già forte, ma dopo la pausa estiva appare nettamente superiore. La Ferrari invece pare aver patito più di altre il nuovo regolamento che impone un innalzamento del fondo delle monoposto di 15 millimetri. 15.39 La Ferrari continua a comportarsi come ad inizio stagione, peccato che la macchina non sia più quella di qualche mese fa: non è stata sviluppata a dovere. Ora si cerca di preservare un treno di gomme soft, tuttavia utilizzando delle mescole usate si rischia addirittura di non superare il taglio…Serve un bagno di umiltà: al momento la Red Bull è di un altro pianeta. Quindi subito le gomme soft nuove per non rischiare. 15.38 La classifica parziale a 7 minuti dal termine della Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.927 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.148 3 3 Sergio ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 La Red Bull era già forte, mala pausa estiva appare nettamente superiore. La Ferrari invece pare aver patito più di altre il nuovo regolamento che impone un innalzamento del fondo delle monoposto di 15 millimetri. 15.39 La Ferrari continua a comportarsi come ad inizio stagione, peccato che la macchina non sia più quella di qualche mese fa: non è stata sviluppata a dovere. Ora si cerca di preservare un treno di gomme soft, tuttavia utilizzando delle mescole usate si rischia addirittura di non superare il taglio…Serve un bagno di umiltà: al momento la Red Bull è di un altro pianeta. Quindi subito le gomme soft nuove per non rischiare. 15.38 La classifica parziale a 7 minuti dal termine della Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.927 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.148 3 3 Sergio ...

