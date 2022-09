L'allenatore, l'uomo e le regole di civiltà da non oltrepassare (Di sabato 3 settembre 2022) Se solo sapessero ciò che ha passato... Poveri stronzi. "Sì perché non c'è un sinonimo per questa parola, se uno è stronzo non gli posso dire stupidino, si crea delle illusioni, gli devo dire stronzo.. Leggi su gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) Se solo sapessero ciò che ha passato... Poveri stronzi. "Sì perché non c'è un sinonimo per questa parola, se uno è stronzo non gli posso dire stupidino, si crea delle illusioni, gli devo dire stronzo..

sportli26181512 : L'allenatore, l'uomo e le regole di civiltà da non oltrepassare: Insulti a Mihajlovic: l'allenatore, l'uomo e le re… - Gazzetta_it : Gli insulti a Mihajlovic e le regole di civiltà da non oltrepassare - Robimac69 : @Edorsi53 Fuoriclasse da giocatore, sarebbe stato un grande allenatore per il carattere e l'intelligenza che mostra… - Emanuel70123144 : RT @juventuschannel: Ciao Capitano. Sono passati 33 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea. Scirea è stato uno dei liberi più forti al mond… - juventuschannel : Ciao Capitano. Sono passati 33 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea. Scirea è stato uno dei liberi più forti al m… -