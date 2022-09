Iran | licenza di uccidere

(Di sabato 3 settembre 2022) Tra bombe e pugnali, dietro il recente attentato a Salman Rushdie e il tentativo diun altro dissidente, ci sarebbe l’impronta del Vevak, il «servizio segreto esterno» di Teheran, specializzato in rapimenti e omicidi di oppositori del regime in patria e all’estero. Una lunga scia di sangue resa possibile grazie a una struttura di decine di migliaia di operativi e «quinte colonne». Lo scorso 21 agosto la polizia di Stoccolma ha disinnescato una valigia piena di esplosivo che sarebbe dovuta detonare durante l’ultima serata del Festival della cultura, organizzata nel parco Kungsträdgården della capitale svedese. Obiettivo: il cantante e dissidenteiano Ebrahim Hamedi, in arte Ebi. Se la polizia non avesse ricevuto una soffiata all’ultimo momento, ci sarebbe stata una strage visto che la bomba era stata collocata sotto al palco, vicino al ...

Agenzia Nova

