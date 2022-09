Il pullman bianconero ferma Amrabat | termina 1-1 tra Fiorentina e Juventus

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 settembre 2022) Il primo attesissimo big match della quinta giornata di Serie A si chiude sull’1-1. Apre Milik, alla seconda rete consecutiva, con un tap in facile. Lapareggia con Kouamè sempre nel primo tempo. Nei minuti finali di gara il. Buone risposte per la, mentre lanon si presenta nel migliore dei modi per la gara con il PSG. Quali sono le scelte dei tecnici? Vincenzo Italiano conil 4-3-3, nella formazione odierna tornano titolari doversi giocatori esclusi dalla gara contro l’Udinese. Torna Terracciano a sorpresa tra i pali. In difesa c’è Milenkovic con Igor, sulle fasce Biraghi e Dodò. A centrocampo le scelte ricadono su Maleh,e Barak. In attacco spazio a ...