Google Bug Bounty si potenzia: ricche ricompense e apertura agli open source (Di sabato 3 settembre 2022) Il colosso di Mountain View decide di puntare sempre di più sul Bug Bounty ed annuncia l’espansione del programma anche ai progetti open source: una call-to-action per sviluppatori ed ingegneri informatici che Google intende premiare con ricompense che arrivano a superare anche i 30.000 dollari. Google ha annunciato l’estensione dei programmi Bug Bounty agli open source – ComputerMagazine.itBug Bounty o, in altre parole: la ricompensa per i bug. Dove per “bug” si intendono le falle dei sistemi informatici. Sono numerosissimi nel mondo i programmi di Bug Bounty avviati da società informatiche allo scopo di coinvolgere sviluppatori esterni all’azienda per scoprire le vulnerabilità dei ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Il colosso di Mountain View decide di puntare sempre di più sul Buged annuncia l’espansione del programma anche ai progetti: una call-to-action per sviluppatori ed ingegneri informatici cheintende premiare conche arrivano a superare anche i 30.000 dollari.ha annunciato l’estensione dei programmi Bug– ComputerMagazine.itBugo, in altre parole: la ricompensa per i bug. Dove per “bug” si intendono le falle dei sistemi informatici. Sono numerosissimi nel mondo i programmi di Bugavviati da società informatiche allo scopo di coinvolgere sviluppatori esterni all’azienda per scoprire le vulnerabilità dei ...

