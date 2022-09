Facebook, Instagram e WhatsApp a pagamento: così Mark Zuckerberg prova ad arginare il calo dei ricavi (Di sabato 3 settembre 2022) L’idea di Zuckerberg: Facebook, Instagram e WhatsApp a pagamento Meta sta pensando a inserire alcune funzionalità a pagamento nelle sue principali app social, ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp, per tamponare il calo dei ricavi. A dare la notizia è il sito The Verge, secondo cui Mark Zuckerberg avrebbe deciso di creare un team apposito, denominato New Monetization Experience e guidato da Pratiti Raychoudhury, per esplorare la possibilità di creare nuove funzioni sotto paywall per i social che vantano complessivamente due miliardi di utenti. Intervistato da The Verge, il vicepresidente di Meta John Hegeman ha indirettamente confermato questa possibilità: “Penso che ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) L’idea diMeta sta pensando a inserire alcune funzionalità anelle sue principali app social, ovvero, per tamponare ildei. A dare la notizia è il sito The Verge, secondo cuiavrebbe deciso di creare un team apposito, denominato New Monetization Experience e guidato da Pratiti Raychoudhury, per esplorare la possibilità di creare nuove funzioni sotto paywall per i social che vantano complessivamente due miliardi di utenti. Intervistato da The Verge, il vicepresidente di Meta John Hegeman ha indirettamente confermato questa possibilità: “Penso che ...

