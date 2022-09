Dove vedere Sinner-Nakashima oggi 3 settembre in TV e in streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi, sabato 3 settembre, si disputerà l’incontro Sinner-Nakashima, valido per il terzo turno dello US Open 2022. Jannik Sinner ha concrete possibilità di volare al quarto turno, con vista sui quarti di finale qui a Flushing Meadows. Per riuscirci dovrà battere il giovane talento statunitense Brandon Nakashima, che dal canto suo vuole continuare a stupire il suo pubblico e arrivare il più lontano possibile. Ma a livello di ambizioni, pochi possono essere messi sullo stesso piano di Jannik, con l’azzurro determinato ad arrivare fino in fondo al torneo. Ciò a maggior ragione dopo la partita di ieri notte del favorito numero uno del torneo Rafael Nadal contro Fognini, Dove lo spagnolo ha sì vinto, ma ha anche mostrato limiti fisici (e di conseguenza tecnici) ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 settembre 2022), sabato 3, si disputerà l’incontro, valido per il terzo turno dello US Open 2022. Jannikha concrete possibilità di volare al quarto turno, con vista sui quarti di finale qui a Flushing Meadows. Per riuscirci dovrà battere il giovane talento statunitense Brandon, che dal canto suo vuole continuare a stupire il suo pubblico e arrivare il più lontano possibile. Ma a livello di ambizioni, pochi possono essere messi sullo stesso piano di Jannik, con l’azzurro determinato ad arrivare fino in fondo al torneo. Ciò a maggior ragione dopo la partita di ieri notte del favorito numero uno del torneo Rafael Nadal contro Fognini,lo spagnolo ha sì vinto, ma ha anche mostrato limiti fisici (e di conseguenza tecnici) ...

