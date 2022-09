(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Il mio più grande orgoglio è aver abbattuto una famiglia di miliardari, nel momento in cui in America i miliardari hanno un differente sistema giudiziario, ovvero totale impunità”. Parola della celebre artista e attivista Nan, protagonista di All the Beauty and the Bloodshed, il nuovo lavoro di, premio Oscar per il documentario Citizenfour nel 2015. A79 quale unico documentario in Concorso, raccontaattraverso diapositive, dialoghi intimi, le sue rivoluzionarie fotografie e rari filmati nella battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco. Non solo, il focus è sul suo percorso esistenziale e artistico, con particolare riguardo per la sorella ...

GiovaQuez : Per la senatrice Bianca Laura i #vaccini aggiornati sono prima stati autorizzati con sola sperimentazione sui topi.… - borghi_claudio : Ricordo a tutti che data la legge elettorale nulla è inevitabile. Dipende da voi. Adesso vi indicherò alcune possib… - novasocialnews : Con Laura Poitras, a Venezia 2022 la lezione di Nan Goldin - Quinta00876879 : RT @MimmoCalabrese2: @laura_maffi @rekko15 Ancora con i banchi a rotelle richiesti dalle scuole stesse cui erano destinati, di zombi che ci… - lellalux : @laura_ceruti vero, è stato bellissimo essere lì con tantissima bella gente e bravissimi candidati. Una bella caric… -

Adnkronos

...All The Beauty And The Bloodshed presentato al festival di Venezia Se c'è qualcuno oggi che documenta l'attivismo meno raccontato o più difficile da scovare èPoitras. Lo fa alle volteun ...... rappresentazione e coraggio, Nan si è svelata in interviste assai intime a casa sua nei weekend: siamo andati in profondità, anchedolore, è stato un percorso straordinario". "è una ... Con Laura Poitras, a Venezia 2022 la lezione di Nan Goldin (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Il mio più grande orgoglio è aver abbattuto una famiglia di miliardari, nel momento in cui in America i miliardari hanno un differente sistema giudiziario ...'Orgogliosa di aver abbattuto dei miliardari impuniti', dice l'artista protagonista di 'All the Beauty and the Bloodshed', unico doc in concorso al ...