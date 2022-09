IlContiAndrea : Ah naturalmente la canzone vincitrice #powerhitsestate2022 sarà #LaDolceVita. Non lo dico io ma la classifica di R… - lultimosguardo : RT @itparade_: “Tropicana” dei @boomdabash e @naliofficial sale alla #3 (+1) nella classifica settimana singoli. (@fimi_it) - SAonlinemag : Will of The People, il nono progetto discografico dei @muse, entra direttamente al primo posto della classifica alb… - Federicabuon1 : RT @angela_bar: Ritorniamo su, nei bestsellers è sceso all'11 posto e qui è al numero 3, forza ?????? Ricordo anche che se l'album non torna n… - Aly1712 : RT @itparade_: “Tropicana” dei @boomdabash e @naliofficial sale alla #3 (+1) nella classifica settimana singoli. (@fimi_it) -

DavideMaggio.it

... sia Bresh , rapper genovese, reduce dal successo dell'album "Oro Blu" con cui ha conquistato il primo posto della/gfk degli album più venduti della settimana raggiungendo anche la ..."Will Of The People", il nuovo album dei Muse, debutta direttamente al numero 1 della/Gfk degli album più venduti della settimana, nonché di quella dei vinili. In un mercato dominato dalla musica italiana, i Muse - unica new entry in top ten - sono i soli artisti ... Classifica Fimi: ‘Giovani Wannabe’ sorpassa ‘La Dolce Vita’ nei singoli, i Muse scalzano Lazza negli album “Will Of The People", il nuovo album dei Muse debutta direttamente al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk degli album e dei vinili. In un mercato dominato dalla musica italiana, i Muse sono gli ...Record di ascolti nel mondo per Running Up That Hill (Kate Bush) su Spotify. In Italia primeggiano La Dolce Vita e Shakerando. Ecco la classifica dell’estate E sorpasso fu. Dopo settimane passate al s ...