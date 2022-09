Caro Energia, Mattarella “Necessaria una risposta europea all'altezza” (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il tradizionale Forum, organizzato da The european House – Ambrosetti, si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell'Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie”.E' quanto afferma nel suo messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'Energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. E' Necessaria e urgente una risposta ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il tradizionale Forum, organizzato da Then House – Ambrosetti, si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell'Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie”.E' quanto afferma nel suo messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio. “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell', favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. E'e urgente una...

