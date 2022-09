Calcio: Serie A, Milan-Inter 1-1 alla fine del primo tempo (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Milan-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza'. Al vantaggio nerazzurro con Brozovic al 21' replica Leao al 28'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022)o, 3 set. - (Adnkronos) - Finisce sul punteggio di 1-1 ildi, match valido per la quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza'. Al vantaggio nerazzurro con Brozovic al 21' replica Leao al 28'.

