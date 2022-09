Borse europee in volo con dati Usa, Francoforte chiude a +3,3% (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO – Borse europee in volo con forti rialzi che interrompono, così, una serie negativa che proseguiva da cinque sedute. A dare il là ai listini, ansiosi di rimbalzare, sono stati i dati sul mercato del lavoro americano, che hanno visto un lieve aumento del tasso di disoccupazione, grazie a una maggiore partecipazione al mercato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 08 ottobre 2019: Milano -1,14% Borsa Italiana oggi 10 ottobre 2019: Milano +1,03% Borsa Italiana oggi 09 Marzo 2020: Milano -11,17% Borsa Italiana oggi 10 Marzo 2020: Milano -3,28% Borsa Italiana oggi 05 agosto 2020: Milano +0,64% Borsa Italiana oggi 06 agosto 2020: Milano -1,34% Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO –incon forti rialzi che interrompono, così, una serie negativa che proseguiva da cinque sedute. A dare il là ai listini, ansiosi di rimbalzare, sono stati isul mercato del lavoro americano, che hanno visto un lieve aumento del tasso di disoccupazione, grazie a una maggiore partecipazione al mercato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 08 ottobre 2019: Milano -1,14% Borsa Italiana oggi 10 ottobre 2019: Milano +1,03% Borsa Italiana oggi 09 Marzo 2020: Milano -11,17% Borsa Italiana oggi 10 Marzo 2020: Milano -3,28% Borsa Italiana oggi 05 agosto 2020: Milano +0,64% Borsa Italiana oggi 06 agosto 2020: Milano -1,34%

