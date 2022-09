Beautiful | anticipazioni 5 settembre | Hope e Thomas non convincono Baker a scarcerare Liam Un risvolto inimmaginabile per lo Spencer!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 settembre 2022): il tentativo didi dire acheè innocente e di liberarlo, risulta vano … Il figlio di Bill sarà davvero mandato in un carcere permanente?non ottengono dal Tenentela liberazione disi sono recati alla centrale di polizia, per cercare di dimostrare al’assoluta innocenza dinella morte di Vinny … Tuttavia purtroppo i due non riescono nel loro intento! Il capo della polizia rimane intenzionato a trasferire il marito della Logan jr in ...