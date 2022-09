WhatsApp Beta 2 22 19 19 ci svela una piccola novità in arrivo

techworldaleant : Beta di #WhatsApp per Android 2.22.19.17 -Possibilità per gli admin di eliminare i messaggi degli altri partecipan… - TuttoAndroid : Con WhatsApp Beta 2.22.19.17 gli amministratori hanno un po’ più potere - fainformazione : WhatsApp: con Wear OS è possibile rispondere alle chiamate da smartwatch Diverse segnalazioni stanno evidenziando… - fainfoscienza : WhatsApp: con Wear OS è possibile rispondere alle chiamate da smartwatch Diverse segnalazioni stanno evidenziando… - 83napolano : RT @CeotechI: Whatsapp beta permette di fare chiamate vocali su Wear OS 3 #App #Chiamate #GadgetTech #Innovazioni #Notizie #Novità #NuoveFu… -

TuttoAndroid.net

Sempre più amministratori possono procedere ora alla cancellazione dei messaggidi tutti i partecipanti ad un gruppo grazie all'ultimaAndroid 2.22.19.17 . La funzione era apparsa per prima nella versione di test sul Play Store 2.22.17.12 ma solo pochissimi avevano ...Se utilizzate uno smartwatch con sistema operativo Wear OS 3.0, come i Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5, fin da oggi potreste provare la nuova funzionalità dell'ultima versionedi. ... Con WhatsApp Beta 2.22.19.17 gli amministratori hanno un po’ più potere Un ultimo aggiormento di WhatsApp è pronto a cambiare le chiamate per sempre. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sull'app di messaggistica.Una nuova funzione di Whatsapp non coinvolge direttamente l'app, ma i Wear OS. Come miglioreranno gli smartwatch associati