VIDEO / Bernardeschi e le lezioni d’inglese a Toronto (Di venerdì 2 settembre 2022) Federico Bernardeschi si è perfettamente integrato nella sua nuova avventura a Toronto. Eccolo a lezione di inglese con la sua "prof" Ann-Marie. Leggi su golssip (Di venerdì 2 settembre 2022) Federicosi è perfettamente integrato nella sua nuova avventura a. Eccolo a lezione di inglese con la sua "prof" Ann-Marie.

brfootball : Bernardeschi ?? Insigne A @TorontoFC goal made in Italy ???? (via @MLS) - FBiasin : Assist di #Bernardeschi per #Insigne, assist di #Insigne per #Bernardeschi: 2-0 e tutti a casa. Ma soprattutto “Ca… - TSN_Sports : 47' | Bernardeschi ?? Insigne @TorontoFC leads 1-0. #CLTvTOR - cn1926it : VIDEO #Toronto, #Bernardeschi e le lezioni d’inglese dalla prof Ann-Marie - zazoomblog : Bernardeschi e le lezioni di inglese: il video sui social è da ridere - #Bernardeschi #lezioni #inglese: -