Tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanya Pardazi era al suo primo lancio solista. 'Ha aperto il telo troppo tardi', affermano dalla scuola Skydive ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanya Pardazi era al suo primo lancio solista. 'Ha aperto il telo troppo tardi', affermano dalla scuola Skydive ...

zazoomblog : Tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute - #Tiktoker #canadese #muore #incidente - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tanya Pardazi, tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute «per averlo aperto troppo tardi» htt… - MediasetTgcom24 : Tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute #canada - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Tanya Pardazi, tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute «per averlo aperto troppo tardi» https:/… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Tanya Pardazi, tiktoker canadese muore a 21 anni in un incidente con il paracadute «per averlo aperto troppo tardi» htt… -