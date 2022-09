Spalletti: “Se non si vince, non è un fallimento. Servirà a Kvaratskhelia” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Lazio-Napoli. Appuntamento domani sera alle ore 20:35 allo Stadio Olimpico per la quinta giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: Spalletti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Le dichiarazioni di Spalletti “Bisognerebbe rivedere le sintesi sulla qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio e muovere la palla con meno tocchi e con più qualità”. “Kvara ha bisogno di tempo? Dipende dalla forza dell’avversario, dalla sua condizione, è un ragazzo che viene che viene da un Paese differente, abituato a cose differenti. Un po’ di tempo e di adattamento ci vuole sempre, magari hai bisogno di più energie e poi ti viene a mancare qualcosa. Il rodato è un investimento ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Lazio-Napoli. Appuntamento domani sera alle ore 20:35 allo Stadio Olimpico per la quinta giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Le dichiarazioni di“Bisognerebbe rivedere le sintesi sulla qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio e muovere la palla con meno tocchi e con più qualità”. “Kvara ha bisogno di tempo? Dipende dalla forza dell’avversario, dalla sua condizione, è un ragazzo che viene che viene da un Paese differente, abituato a cose differenti. Un po’ di tempo e di adattamento ci vuole sempre, magari hai bisogno di più energie e poi ti viene a mancare qualcosa. Il rodato è un investimento ...

