Social hit | Berlusconi | Renzi e Conte sgomitano su TiKToK Ma è Salvini a far discutere

(Di venerdì 2 settembre 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) Dal podio delle post interaction, anche oggi monopolizzato dalcinese,, scende, a sorpresa, Giorgia Meloni e salgono i due leader esordienti, Matteoe Silvio, i cui risultati, ossia il 175% nel primo caso e l’85% nel secondo, rappresentano un grande successo. A seguire, l’ex premier pentastellato, Giuseppe, che si aggiudica il terzo posto (13%) richiamando l’attenzione degli utenti online sul delicato tema “ambiente”. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti da posti) Diversamente da ieri,oggi scalza le due piattaforme di proprietà di Meta ed estende il proprio dominio alle “Total Reaction”, il cui podio si ...

kiara86769608 : RT @DarioAdamo: Conte sbaraglia tutti su Facebook e TikTok. La social hit di Giordano - nandocrisafi2 : RT @DarioAdamo: Conte sbaraglia tutti su Facebook e TikTok. La social hit di Giordano - AD_italia : L’agenzia dell’ONU compie ben 75 anni e per festeggiare ha condiviso una hit parade dei luoghi patrimonio del’'uman… - arcadiacomit : RT @formichenews: La #Lega si aggiudica il podio dei post più discussi. La social hit di Domenico Giordano ?? - zazoomblog : La Lega si aggiudica il podio dei post più discussi. La social hit di Giordano - #aggiudica #podio #discussi.… -

Formiche.net

... un remix di Tiny Dancer,del baronetto del pop datata 1971, é debutta alla #1 nella ...protagonista la madre popstar (incluse le immagini di nudo a cui Britney ama da sempre concedersi via,...Questa volta ha attirato l'attenzione con una serie di scatti da urlo sulcon i quali ha annunciato l'uscita di una nuova. Nel farlo ha sfoggiato un look da urlo che ha lasciato senza ... Su TikToK sale Calenda, M5S stupisce su Facebook. La social hit di Giordano C'erano tutti ma proprio (quasi) tutti i protagonisti dell'estate pop ieri sera all'Arena di Verona per i Power Hits Estate 2022 di Rtl 102.5 ...Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) Dall’altalena delle interazioni quotidiane, quest’oggi scende Paragone e sale Calenda che, sia su Tik ...