Riduzione dei consumi, centrali a carbone ai massimi e gas russo al 18%:?ecco il piano Cingolani (Di venerdì 2 settembre 2022) Informativa in Cdm: rigassificatori galleggianti per portare la dipendenza da Mosca al 10%. Riduzione delle temperature e spegnimento anticipato dei termosifoni dal 1° ottobre. Nessuna stretta su imprese e scuola Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 settembre 2022) Informativa in Cdm: rigassificatori galleggianti per portare la dipendenza da Mosca al 10%.delle temperature e spegnimento anticipato dei termosifoni dal 1° ottobre. Nessuna stretta su imprese e scuola

