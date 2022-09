Niente sussidi comunali a chi non manda i bambini a scuola: cosa dice la neo assesora (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se non mandi i tuoi figli a scuola ne subirai un danno economico. Magari non ti toglieranno il Reddito di Cittadinanza. Ma non avrai diritto ad altri sussidi comunali. L’idea è di Isaia Sales, il professore esperto di malavita napoletana. Mia Filippone, fino a che ha potuto, la stava portando avanti nelle vesti di assessore alla scuola. Ora, chi va a sostituirla a Palazzo San Giacomo, Maura Striano, è della sua stessa idea. Anche se fa capire che, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, non scatterà una vera e propria ‘tolleranza zero’. “Contro la dispersione scolastica, le famiglie vanno coinvolte e corresponsabilizzate. Ma anche premiate quando collaborano attivamente con le istituzioni educative. Quindi, più che togliere il Reddito di Cittadinanza, io penserei a un modo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se non mandi i tuoi figli ane subirai un danno economico. Magari non ti toglieranno il Reddito di Cittadinanza. Ma non avrai diritto ad altri. L’idea è di Isaia Sales, il professore esperto di malavita napoletana. Mia Filippone, fino a che ha potuto, la stava portando avanti nelle vesti di assessore alla. Ora, chi va a sostituirla a Palazzo San Giacomo, Maura Striano, è della sua stessa idea. Anche se fa capire che, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, non scatterà una vera e propria ‘tolleranza zero’. “Contro la dispersione scolastica, le famiglie vanno coinvolte e corresponsabilizzate. Ma anche premiate quando collaborano attivamente con le istituzioni educative. Quindi, più che togliere il Reddito di Cittadinanza, io penserei a un modo ...

