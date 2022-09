Mosca avverte l' Ue | Con il tetto ai prezzi niente gas dalla Russia

suitetti : RT @ilgiornale: 'Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del #gas russo'. L'#UE avverte gli Stati membri sul rischio di st… - ilgiornale : 'Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del #gas russo'. L'#UE avverte gli Stati membri sul risch… -

...Zelenshy: 'La protezione della centrale è una tutela contro il disastro nucleare'. Per il presidente di Kiev le esportazioni di energia dall'Ucraina potrebbero 'ridurre la pressione di......il fuoco di artiglieria nonostante l'ostilità in corso una delegazione del arresterà lavorare fino al 4 o 5 settembre per valutare la stazione temperature numero 5 dopo le bombe russe...Se l'Europa imporrà un tetto al prezzo del gas russo "semplicemente non ci sarà gas russo in Europa". Lo ha detto Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di ...Commentando la richiesta del capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di introdurre un tetto massimo per i prezzi del gas russo, Medvedev ha avvertito: «Sarà come per il petrolio. Semplic ...