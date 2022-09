Monopattini | dall’obbligo delle frecce al doppio freno | in arrivo le nuove regole

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 2 settembre 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministeroInfrastrutture, con data 18 agosto, che rende operative leper chi decide di spostarsi su due ruote: per tutti i nuovi veicoli dal 30 settembre e per i circolanti a partire dal 1°gennaio 2024, sarà importante avere lee i freni su entrambe le ruote