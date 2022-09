LIVE Berrettini-Murray, US Open 2022 in DIRETTA: fra poco comincia la partita (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Andy Murray, match valido per il terzo turno dell’US Open 2022. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Andy Murray, match valido per il terzo turno dell’US Open 2022. Dopo le prime due sfide alquanto morbide per il quattordicesimo giocatore al mondo con il cileno Nicolas Jarry (vittoria in tre set) e con il lucky loser francese Hugo Grenier (successo in quattro), arriva il primo test probante sul cemento di Flushing Meadows. Sia per la caratura dell’avversario, che rimane uno degli interpreti più ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi Matteo-Andy, match valido per il terzo turno dell’US. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi Matteo-Andy, match valido per il terzo turno dell’US. Dopo le prime due sfide alquanto morbide per il quattordicesimo giocatore al mondo con il cileno Nicolas Jarry (vittoria in tre set) e con il lucky loser francese Hugo Grenier (successo in quattro), arriva il primo test probante sul cemento di Flushing Meadows. Sia per la caratura dell’avversario, che rimane uno degli interpreti più ...

OA_Sport : Matteo Berrettini sta per iniziare la sua partita con Andy Murray: seguila con la nostra DIRETTA LIVE - infoitsport : Berrettini-Murray agli Us Open, il risultato in diretta live del 3° turno - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Decisamente una sfida da non perdere: chi passa il turno? ???????? Segui il match tra Murray e Berrettini LIVE su @discovery… - Eurosport_IT : Decisamente una sfida da non perdere: chi passa il turno? ???????? Segui il match tra Murray e Berrettini LIVE su… - livetennisit : Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Matteo Berrettini (LIVE) -