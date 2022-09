La Russia torna a minacciare gli Usa: “Fornendo armi a Kiev sono ormai quasi parte del conflitto. E noi non staremo a guardare” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il sostegno incondizionato di Washington all’Ucraina scuote Mosca. E dopo l’ennesimo stanziamento da 3 miliardi di dollari in forniture militari deciso dalla Casa Bianca, la Russia passa dalle provocazioni alle minacce di ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti. “Mettiamo in guardia gli Usa dal fare passi provocatori, compresa la fornitura (all’Ucraina) di armi di sempre più a lunga gittata e più distruttive – ha detto il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov – C’è ormai solo una sottilissima linea a separare gli Stati Uniti dal diventare una parte in conflitto. Le sfacciate forze anti-russe non devono illudersi che tutto rimarrà immutato una volta che quella linea sarà stata superata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Il sostegno incondizionato di Washington all’Ucraina scuote Mosca. E dopo l’ennesimo stanziamento da 3 miliardi di dollari in forniture militari deciso dalla Casa Bianca, lapassa dalle provocazioni alle minacce di ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti. “Mettiamo in guardia gli Usa dal fare passi provocatori, compresa la fornitura (all’Ucraina) didi sempre più a lunga gittata e più distruttive – ha detto il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov – C’èsolo una sottilissima linea a separare gli Stati Uniti dal diventare unain. Le sfacciate forze anti-russe non devono illudersi che tutto rimarrà immutato una volta che quella linea sarà stata superata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

