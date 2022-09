La bolla delle terapie psichedeliche sta per scoppiare? (Di venerdì 2 settembre 2022) Negli ultimi anni le sostanze psichedeliche hanno generato grande entusiasmo grazie alle potenzialità per il trattamento dei disturbi mentali. L'hype però rischia di mettere in crisi il settore Leggi su wired (Di venerdì 2 settembre 2022) Negli ultimi anni le sostanzehanno generato grande entusiasmo grazie alle potenzialità per il trattamento dei disturbi mentali. L'hype però rischia di mettere in crisi il settore

hopfrog73 : @codognegne si ma tra 10 anni quando magari è finita la bolla di OF e non trovate lavoro per via delle foto su quel… - xandilor : RT @Peciolino: Grazie a tutti quelli che hanno seguito #Puntateena stasera in modalità double trouble/quanto ce piace chiacchierà. Fateci s… - Peciolino : Grazie a tutti quelli che hanno seguito #Puntateena stasera in modalità double trouble/quanto ce piace chiacchierà.… - stefanoedo : RT @MassimilianRic: Lo sapete vero che dal 26 settembre si esce dalla bolla democratica delle elezioni per ritornare alle vaccino obbligato… - MassimilianRic : RT @MassimilianRic: Lo sapete vero che dal 26 settembre si esce dalla bolla democratica delle elezioni per ritornare alle vaccino obbligato… -