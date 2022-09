Inala vapori silos cantina | operaio cade e muore

(Di venerdì 2 settembre 2022) Unè morto dopo essere caduto in unmentre stava eseguendo lavori di manutenzione oggi allaPasqua, a Verona. Dopo averto iha perso i sensi ed è caduto all'interno ...

Un operaio è morto dopo essere caduto in un silos mentre stava eseguendo lavori di manutenzione oggi alla Cantina Pasqua, a Verona. Dopo aver inalato iha perso i sensi ed è caduto all'interno della cisterna. Un altro operaio è rimasto gravemente ferito nel tentativo di soccorrere il collega, salendo rapidamente le scale esterne per arrivare ...Un operaio avrebbe perso i sensi dopo aver inalato alcunie così è caduto all'interno della cisterna . L'altro ha subito cercato di soccorrere il collega, salito le scale esterne per ...Dalle prime frammentarie notizie sembra si tratti di due operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione su un silos. Il primo, dopo aver inalato i vapori, perdeva e sensi e cadeva all'interno.Le esalazioni provenienti dall'interno gli avrebbero fatto perdere i sensi, mentre un collega è rimasto gravemente ferito nel tentativo di soccorrerlo: cosa è successo ...