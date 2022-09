"Il Cav è il più bravo. Calenda? Saccente" (Di venerdì 2 settembre 2022) Le faccio un esempio: da ore leggo migliaia di post sul fatto che Marco Rizzo abbia stappato o no una bottiglia per la morte di Gorbaciov. Secondo lei interessa davvero a qualcuno? Esistono molti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Le faccio un esempio: da ore leggo migliaia di post sul fatto che Marco Rizzo abbia stappato o no una bottiglia per la morte di Gorbaciov. Secondo lei interessa davvero a qualcuno? Esistono molti ...

EdoardoPorcedda : @EsercitoCrucian Cav. Berlusconi, forse è più costruttivo per l' Italia che Lei faccia un passo di lato ! - DTrianni : @La7tv Solo Berlusconi sà usarle perché lui le ha inventate! Con le sue Tv. Ha aquisito un'esperienza che gli altri… - cav_errante_ : le mie piu' sentite e sincere condoglianze - Albaci23 : RT @ettoremaria: Dice: 'dottò, l'ho vista in tv'. Ah. 'A lei non je piace la Meloni, dotto'. Ma no, ma si figuri, ma quando mai. 'Guardi ch… - rz8463 : Che delusione?? Ma quale @TikTok_it , dal cav mi sarei aspettato più l’apertura di un @OnlyFans -

"Il Cav è il più bravo. Calenda Saccente" E che sia più bravo degli altri a livello comunicativo non mi sembra una novità. Non si può nascondere che è divertente, a differenza di Calenda". Perché "Perché Calenda si sente Piero Angela. Si è ... Nel porto di Taranto i test per i treni superveloci ...segue quello già sottoscritto con la Regione Veneto e le Concessioni Autostradali Venete (Cav) per ... La finalità è quella di individuare uno o più operatori economici dotati dei requisiti necessari ad ... Affaritaliani.it E che siabravo degli altri a livello comunicativo non mi sembra una novità. Non si può nascondere che è divertente, a differenza di Calenda". Perché "Perché Calenda si sente Piero Angela. Si è ......segue quello già sottoscritto con la Regione Veneto e le Concessioni Autostradali Venete () per ... La finalità è quella di individuare uno ooperatori economici dotati dei requisiti necessari ad ... Al Circo Massimo torna il Longines Global Champions Tour, la F1 dell'equitazione