"Hai la memoria corta". La morte sospetta in Russia, Letta travolto dai social (Di venerdì 2 settembre 2022) Niente, Enrico Letta non ce la può fare. Per la smania di buttarla sempre sul moralismo, sugli incubi di chissà quale catastrofe nel caso vinca il centrodestra, sulle accuse di connessioni pericolose con i bruti dello scenario internazionale, alla fine si caccia nelle sabbie mobili. L'ultimo caso, ieri. Giunge dalla Russia la notizia della morte di Ravil Maganov, presidente di Lukoil, principale azienda petrolifera dello Stato che aveva assunto una posizione ufficiale contraria alla guerra in Ucraina. Interfax e Reuters riferiscono di una caduta da una finestra di un ospedale di Mosca. Nonostante l'azienda, in un comunicato ufficiale, imputi il decesso ad una grave malattia, questa vicenda si inserisce nel puzzle dei trapassi misteriosi che, dall'invasione in Ucraina in poi, hanno riguardato un certo numero di oligarchi e manager ...

