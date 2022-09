Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono detti «sì» (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo tredici anni insieme, il campione olimpico di salto in alto e la fidanzata storica si sono sposati a Pesaro, con rito civile, in un'antica villa nobiliare. Circa duecento gli invitati tra cui tanti nomi noti dello sport Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo tredici anni insieme, il campione olimpico di salto in alto e la fidanzata storica sisposati a Pesaro, con rito civile, in un'antica villa nobiliare. Circa duecento gli invitati tra cui tanti nomi noti dello sport

Eurosport_IT : Puntate sempre in ????????, Chiara e Gianmarco ???? Tanti auguri a Gimbo Tamberi e alla sua Chiara Bontempi ???????? - Pamela81607810 : RT @Eurosport_IT: Puntate sempre in ????????, Chiara e Gianmarco ???? Tanti auguri a Gimbo Tamberi e alla sua Chiara Bontempi ???????? https://t.co… - rada_maja : RT @Eurosport_IT: Puntate sempre in ????????, Chiara e Gianmarco ???? Tanti auguri a Gimbo Tamberi e alla sua Chiara Bontempi ???????? https://t.co… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Puntate sempre in ????????, Chiara e Gianmarco ???? Tanti auguri a Gimbo Tamberi e alla sua Chiara Bontempi ???????? https://t.co… - RiccardoSat : RT @Eurosport_IT: Puntate sempre in ????????, Chiara e Gianmarco ???? Tanti auguri a Gimbo Tamberi e alla sua Chiara Bontempi ???????? https://t.co… -