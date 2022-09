Gas Russia, Gazprom annuncia stop totale a Nord Stream 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a Nord-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto NordStream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania. In una nota si legge che è stata rivelata una perdita di olio alla turbina Nord della stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Il colosso energetico russohato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto1 che trasporta il gas sottomarino in Germania. In una nota si legge che è stata rivelata una perdita di olio alla turbinadella stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : L'allarme di Bonomi: nel caso la Russia sospendesse completamente l'invio di gas, 'avremmo un buco di 4 miliardi di… - ale_dibattista : La nuova parola d’ordine dopo armi, sanzioni etc è “razionamento”. La Russia vende sempre più gas a Cina ed India (… - LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - marcuspascal1 : RT @Michele_Arnese: «Se la Russia dovesse sospendere le forniture di gas avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi che resterebbe scopert… - Cesare56479234 : @rusembitaly Finalmente il presidente Putin si è deciso a chiudersi gas. Era ora. Non rimane che aspettare che l'ec… -