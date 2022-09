F1, George Russell: “Oggi è andata bene; il passo è ottimo, ma tutto dipenderà da dove partiremo in griglia” (Di venerdì 2 settembre 2022) Miglior tempo in mattinata nella prima sessione di prove libere, quinto invece nelle FP2: George Russell può trarre sicuramente spunti più che positivi da questo venerdì al Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1. Le prestazioni diventano ancor più rilevanti se si considerano i precedenti risultati dello stesso britannico durante le prove libere. Più volte, infatti, Russell aveva commentato negativamente il venerdì nei precedenti appuntamenti stagionali; Oggi, invece, la questione è quasi ribaltata e lo dimostrano le stesse parole del pilota della Mercedes: vista la giornata odierna, si guarda con fiducia al prosieguo del weekend. Ecco le dichiarazioni del pilota britannico rilasciate alla stampa al termine delle FP2: “Direi che Oggi è andata molto bene, meglio di Spa, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Miglior tempo in mattinata nella prima sessione di prove libere, quinto invece nelle FP2:può trarre sicuramente spunti più che positivi da questo venerdì al Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1. Le prestazioni diventano ancor più rilevanti se si considerano i precedenti risultati dello stesso britannico durante le prove libere. Più volte, infatti,aveva commentato negativamente il venerdì nei precedenti appuntamenti stagionali;, invece, la questione è quasi ribaltata e lo dimostrano le stesse parole del pilota della Mercedes: vista la giornata odierna, si guarda con fiducia al prosieguo del weekend. Ecco le dichiarazioni del pilota britannico rilasciate alla stampa al termine delle FP2: “Direi chemolto, meglio di Spa, ...

