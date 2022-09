F-35 interforze Così si proietta il potere aereo

(Di venerdì 2 settembre 2022) È una stagione positiva per il programma americano F-35. Dopo l’annuncio di adesione al Joint strike fighter da parte della Grecia, ora è la Spagna a mostrare interesse per il velivolo. Dei nuovi Paesi che hanno condiviso il programma, oltre che di obiettivi e strategie del caccia di quinta generazione, si è discusso a Crystal City, negli Stati Uniti, dove ogni anno si riuniscono le nazioni partner e le aziende che oltre a Lockheed Martin partecipano alla produzione dell’(Pratt& Whitney, Northrop Grumman, BAE Systems e Rolls Royce). A rappresentare l’Italia c’era il segretario generale della Difesa, Luciano Portolano, che ha partecipato al forum coordinato dal sottosegretario del Pentagono, William A. La Plante. L’esercitazione di Alghero Dalla Virginia alla Sardegna, dove gli F-35B italiani a decollo corto e atterraggio verticale sono stati protagonisti ...

Radio Studio 93

