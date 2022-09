Elezioni: Sensi (Pd) a Salvini, 'Hillary 'moglie di'? Meriti fila su Gra per 9876 giorni...' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Solo perché cominci il tuo tweet su Hillary con 'la moglie di' meriteresti di stare in fila sul Raccordo per 9876 giorni di fila". Così Filippo Sensi del Pd su twitter commentando un post di Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Solo perché cominci il tuo tweet sucon 'ladi' meriteresti di stare insul Raccordo perdi". Così Filippodel Pd su twitter commentando un post di Matteo

ricpuglisi : Sono molto orgoglioso: c'è un pezzo contro di me su @RollingStoneita!!! - ALFO100897 : RT @edoludo: Standing ovation! ??????????????non votiamo più i vecchi partiti. Ci sono delle alternative. Non vinceranno ma, perlomeno, daranno de… - edoludo : Standing ovation! ??????????????non votiamo più i vecchi partiti. Ci sono delle alternative. Non vinceranno ma, perlomeno,… - xcamjs : Il 25 dovrò lavorare come scrutatrice per le elezioni, ho deciso che con quei soldi mi compro la seconda maglia di… - putino : Ovviamente né un reintegro (anche se ci fossero motivi validi ed in questo caso non ve ne sono), nè nuove elezioni… -