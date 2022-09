CALCIOMERCATO SERIE B, I COLPI LAST MINUTE (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è chiuso nella serata di ieri il mercato di SERIE B, molte le trattative dell’ultima giornata che ha visto anche ottimi COLPI da parte delle squadre.L’Ascoli, capolista del campionato insieme al Genoa, è riuscita a chiudere la trattativa per Adjapong: il terzino destro arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, firmando un contratto di tre anni; questo è stato l’ultimo trasferimento dei bianconeri nella finestra di mercato estiva. Due i COLPI LAST MINUTE da parte della neopromossa Bari, che ha ufficializzato Scheidler con un’operazione da 2 milioni di euro e Salcedo dall’Inter. Una delle squadre che ieri è stata più attiva sul mercato è stata il Benevento; i campani sono riusciti a chiudere per tre giocatori, uno in ogni reparto: in difesa Leverbe, dopo che la trattativa con Capradossi non è andata a ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è chiuso nella serata di ieri il mercato diB, molte le trattative dell’ultima giornata che ha visto anche ottimida parte delle squadre.L’Ascoli, capolista del campionato insieme al Genoa, è riuscita a chiudere la trattativa per Adjapong: il terzino destro arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, firmando un contratto di tre anni; questo è stato l’ultimo trasferimento dei bianconeri nella finestra di mercato estiva. Due ida parte della neopromossa Bari, che ha ufficializzato Scheidler con un’operazione da 2 milioni di euro e Salcedo dall’Inter. Una delle squadre che ieri è stata più attiva sul mercato è stata il Benevento; i campani sono riusciti a chiudere per tre giocatori, uno in ogni reparto: in difesa Leverbe, dopo che la trattativa con Capradossi non è andata a ...

