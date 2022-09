Bonus Ristoranti, 30.000€ di contributi per macchinari e strumenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via il Bonus Ristoranti, fino a 30.000 euro riconosciuti alle imprese per sostenere le eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Il Bonus consentirà a Ristoranti, pasticcerie e gelaterie l’acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli. Bonus Ristoranti, stanziati 56 milioni di euro È stata la Legge di Bilancio 2022 ad aver istituito presso il MIPAAF due fondi destinati al sostegno della ristorazione e delle eccellenze gastronomiche. Con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2022, vengono definite le regole per l’utilizzo dei 56 milioni di euro stanziati. Il Bonus finanzierà, mediante contributi a fondo perduto, le spese sostenute per l’acquisto di macchinari e beni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via il, fino a 30.000 euro riconosciuti alle imprese per sostenere le eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Ilconsentirà a, pasticcerie e gelaterie l’acquisto die beni strumentali durevoli., stanziati 56 milioni di euro È stata la Legge di Bilancio 2022 ad aver istituito presso il MIPAAF due fondi destinati al sostegno della ristorazione e delle eccellenze gastronomiche. Con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2022, vengono definite le regole per l’utilizzo dei 56 milioni di euro stanziati. Ilfinanzierà, mediantea fondo perduto, le spese sostenute per l’acquisto die beni ...

