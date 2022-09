(Di venerdì 2 settembre 2022) Stavolta niente colpi clamorosi. Il Psg ha badato al sodo, in linea con la nuova filosofia sudore e zero. E così il club dell'emiro si è focalizzato sullo smantellamento degli esuberi. Più ...

La Gazzetta dello Sport

Stavolta niente colpi clamorosi. Il Psg ha badato al sodo, in linea con la nuova filosofia sudore e zero. E così il club dell'emiro si è focalizzato sullo smantellamento degli esuberi. Più di una ventina quelli messi alla porta. Per Navas però se ne riparlerà a gennaio. Per Icardi, vicino al ...Un mini dress avvitato con volant ai fianchi ine tacchi vertiginosi e i già iconici Tan ... di quelle estive e spensierate: top con strascico e pantalone nero ,coglie questi must ... Basta paillettes, via il superfluo e il Psg taglia. OM oculato, nostalgico il Lione