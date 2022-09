Bakayoko Milan | addio da non escludere | dove può finire

lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - lucabianchin7 : #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrov… - AntoVitiello : Gli esclusi dalla lista #Champions del #Milan sono: #Tatarusanu #Vranckx #Thiaw #Adli #Ibrahimovic #Bakayoko #Florenzi invece è dentro - samuel_david27 : RT @AntoVitiello: Gli esclusi dalla lista #Champions del #Milan sono: #Tatarusanu #Vranckx #Thiaw #Adli #Ibrahimovic #Bakayoko #Florenz… - GiovanniDElia11 : #Milan, gli esclusi dalla lista #Uefa: #Tatarusanu #Vranckx #Thiaw #Adli #Ibrahimovic #Bakayoko -

Milan News

si è svegliato troppo tardi, quasi all'ultimo, quando ormai non c'era più tempo per sistemare i dettagli burocratici della sua risoluzione. Il francese resterà a Milanello da separato in casa,...E' rimasto, tragico innesto di mercato di un anno fa. Che serva di lezione non solo al, ma a tutti coloro che chiedono in generale gli acquisti , senza preoccuparsi di chi porti a casa. Gazzetta - Milan, per ora Bakayoko resta ma ci sono ancora alcuni mercati aperti Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera resta, anche se fuori dal progetto, Bakayoko, contrario alla risoluzione del contratto. Il Milan spera però che la situazione cambi in pochi giorni.Il mancato utilizzo di Yacine Adli nei primi 180 minuti di campionato è stato notato da molti tifosi che, specie su Twitter, hanno iniziato a montare le tesi più disparate sul… Leggi ...