Autosufficienza bellica e apertura all'export: ecco come la Corea del Sud sta scalando la classifica dei principali produttori di armi

Tra i nomi dei più grandi produttori della Difesa si sta facendo largo anche quello della Corea del Sud. Negli ultimi anni Seoul ha scalato silenziosamente la classifica dei maggiori esportatori di prodotti bellici del mondo, arrivando al decimo posto nel 2021, secondo quanto riportato dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). I numeri delle esportazioni sudcoreane sono ancora ridotti rispetto agli Stati che dominano la classifica, ma i risultati raggiunti dal Paese asiatico non sono sfuggiti agli esperti del settore militare. Né a quei governi interessati ad ammodernare o rimpinguare i propri arsenali con prodotti meno costosi rispetto a quelli americani ma comunque tecnologicamente avanzati. A favorire l'ascesa della Corea del Sud sono stati diversi fattori, ...

