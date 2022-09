US Open 2022, Nick Kyrgios: “Posso raggiungere la Finale come a Wimbledon” (Di giovedì 1 settembre 2022) Che Nick Kyrgios sia in una versione “normalizzata” non è una novità. L’eccentrico e talentuoso tennista australiano è deciso a recitare un ruolo da protagonista negli US Open di quest’anno. Una stagione che l’ha visto rinascere a nuova vita soprattutto per quanto fatto a Wimbledon, dove la Finale raggiunta è stata un indicatore chiaro del “nuovo Nick”. Da quel momento sono seguite tante partite vinte, suggellate dal successo nel torneo di Washington e dai quarti di Finale raggiunti a Montreal. Adesso l’avventura a New York e le vittorie contro l’amico australiano Thamasi Kokkinakis e il francese Benjamin Bonzi sono l’emblema di un Kyrgios centrato e non più disposto a fare regali ai suoi avversari. “Sono relativamente contento della mia forma, non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Chesia in una versione “normalizzata” non è una novità. L’eccentrico e talentuoso tennista australiano è deciso a recitare un ruolo da protagonista negli USdi quest’anno. Una stagione che l’ha visto rinascere a nuova vita soprattutto per quanto fatto a, dove laraggiunta è stata un indicatore chiaro del “nuovo”. Da quel momento sono seguite tante partite vinte, suggellate dal successo nel torneo di Washington e dai quarti diraggiunti a Montreal. Adesso l’avventura a New York e le vittorie contro l’amico australiano Thamasi Kokkinakis e il francese Benjamin Bonzi sono l’emblema di uncentrato e non più disposto a fare regali ai suoi avversari. “Sono relativamente contento della mia forma, non è ...

