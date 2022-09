US Open 2022: Kyrgios avanti in quattro set, al terzo turno anche Ruud e Carreno Busta (Di giovedì 1 settembre 2022) Poche sorprese per quanto riguarda i match maschili validi per il secondo turno degli US Open 2022 andati in scena nella giornata di mercoledì 31 settembre. Quasi tutti i favoriti hanno portato a casa la vittoria, staccando il pass per il terzo, ma lo hanno fatto lasciando un set per strada. E’ il caso di Nick Kyrgios, che ha superato in quattro parziali il francese Bonzi e ora sfiderà la wild card JJ Wolf, ma anche di Casper Ruud, che ha perso il primo set contro Van Rijthoven per poi vincere i seguenti tre. Il derby americano tra Paul e Korda va al primo, vittorioso in cinque set, mentre Andy Murray rimonta Nava e si guadagna il terzo turno contro Berrettini. Da seguire anche il match tra ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Poche sorprese per quanto riguarda i match maschili validi per il secondodegli USandati in scena nella giornata di mercoledì 31 settembre. Quasi tutti i favoriti hanno portato a casa la vittoria, staccando il pass per il, ma lo hanno fatto lasciando un set per strada. E’ il caso di Nick, che ha superato inparziali il francese Bonzi e ora sfiderà la wild card JJ Wolf, madi Casper, che ha perso il primo set contro Van Rijthoven per poi vincere i seguenti tre. Il derby americano tra Paul e Korda va al primo, vittorioso in cinque set, mentre Andy Murray rimonta Nava e si guadagna ilcontro Berrettini. Da seguireil match tra ...

