UFFICIALE | Tyson Fury sarà a Clash at the Castle

(Di giovedì 1 settembre 2022)sta per tornare. Il boxer trentaquattrennea bordo ring durante l’epico evento in Galles della WWE. Il boxer di Manchester è un idolo nel regno unito ed ha un cachet milionario. Non a caso l’unica volta che è salito su un ring della WWE è stata a Crown Jewel 2019, evento finanziato dal governo saudita in cui di solito la WWE non bada a spese.sfidò nell’occasione Braun Strowman, uscendone vincitore. D’altronde il Gipsy King non ha mai perso nemmeno un incontro in carriera, con 33 match lottati, 32 vittorie e un pareggio. .@will be ringside at #WWELIVE at @principalitysta in Cardiff! @visitwales pic.twitter.com/78kmkuUkpo— WWE (@WWE) September 1, 2022