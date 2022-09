Spotify non funziona oggi 1 settembre: non parte la riproduzione di alcuni brani (Di giovedì 1 settembre 2022) Come mai Spotify non funziona oggi 1 settembre, con difficoltà di fruizione del servizio di streaming musicale? In questa prima giornata del mese, si registrano diversi problemi nell’esperienza d’uso di un numero non esiguo di clienti. Tuttavia, per fortuna, non siamo al cospetto di un vero e proprio down diffuso per tutti, neppure globalmente. Il servizio Downdetector presenta, al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di segnalazioni di problemi con il servizio di ascolto di brani musicali e podcast. In particolare, le difficoltà non si manifestano né all’entrata dell’app, né tanto meno nella ricerca di brani o nell’esplorazione delle playlist. Piuttosto, quando si provano ad ascoltare determinate canzoni o altri contenuti, la riproduzione non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Come mainon, con difficoltà di fruizione del servizio di streaming musicale? In questa prima giornata del mese, si registrano diversi problemi nell’esperienza d’uso di un numero non esiguo di clienti. Tuttavia, per fortuna, non siamo al cospetto di un vero e proprio down diffuso per tutti, neppure globalmente. Il servizio Downdetector presenta, al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di segnalazioni di problemi con il servizio di ascolto dimusicali e podcast. In particolare, le difficoltà non si manifestano né all’entrata dell’app, né tanto meno nella ricerca dio nell’esplorazione delle playlist. Piuttosto, quando si provano ad ascoltare determinate canzoni o altri contenuti, lanon ...

