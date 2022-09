Sinner-Eubanks oggi, orario US Open 2022: programma preciso, dove vederlo in tv, streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) oggi, giovedì 1° settembre, Jannik Sinner tornerà in scena per il secondo turno degli US Open 2022. Dopo aver battuto con tanta fatica il tedesco Daniel Altmaier, l’altoatesino affronterà nel secondo incontro del Louis Armstrong Stadium di New York l’americano Christopher Eubanks. Una partita con insidie quella di Sinner. Lo statunitense, a sorpresa vincitore nel primo round della sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez, è giocatore alto e potenze, che ben sa adattarsi al cemento degli States. Il suo tennis, forgiato nelle qualificazioni, potrebbe quindi creare non pochi problemi. Sarà fondamentale per l’altoatesino avere maggior continuità di rendimento al servizio per evitare di subire dei break che poi possano metterlo nei guai nella gestione della risposta contro un tennista che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022), giovedì 1° settembre, Janniktornerà in scena per il secondo turno degli US. Dopo aver battuto con tanta fatica il tedesco Daniel Altmaier, l’altoatesino affronterà nel secondo incontro del Louis Armstrong Stadium di New York l’americano Christopher. Una partita con insidie quella di. Lo statunitense, a sorpresa vincitore nel primo round della sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez, è giocatore alto e potenze, che ben sa adattarsi al cemento degli States. Il suo tennis, forgiato nelle qualificazioni, potrebbe quindi creare non pochi problemi. Sarà fondamentale per l’altoatesino avere maggior continuità di rendimento al servizio per evitare di subire dei break che poi possano metterlo nei guai nella gestione della risposta contro un tennista che ha ...

