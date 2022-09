Scostamento di bilancio: chi lo vuole e chi no (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli ultimi giorni l’aumento dei prezzi dell’energia ha riportato d’attualità nel dibattito politico la necessità di trovare nuove risorse per ridurre le bollette di cittadini e imprese. Durante la campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre, diversi politici hanno chiesto al governo guidato da Mario Draghi di prendere i soldi necessari ricorrendo al cosiddetto “Scostamento di bilancio”, ossia di far aumentare il debito pubblico, più di quanto già preventivato, per finanziare le misure anti-rincari. Secondo fonti stampa, a causa dell’alto indebitamento del nostro Paese, Draghi non vede di buon occhio la possibilità di ricorrere a un nuovo Scostamento, dopo i sei approvati per far fronte alla pandemia di Covid-19. Quali sono i partiti che non vorrebbero lo Scostamento di bilancio e quali ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli ultimi giorni l’aumento dei prezzi dell’energia ha riportato d’attualità nel dibattito politico la necessità di trovare nuove risorse per ridurre le bollette di cittadini e imprese. Durante la campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre, diversi politici hanno chiesto al governo guidato da Mario Draghi di prendere i soldi necessari ricorrendo al cosiddetto “di”, ossia di far aumentare il debito pubblico, più di quanto già preventivato, per finanziare le misure anti-rincari. Secondo fonti stampa, a causa dell’alto indebitamento del nostro Paese, Draghi non vede di buon occhio la possibilità di ricorrere a un nuovo, dopo i sei approvati per far fronte alla pandemia di Covid-19. Quali sono i partiti che non vorrebbero lodie quali ...

